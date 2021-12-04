Святослав Вакарчук, который является долгие годы фронтменом группы "Океан Эльзы", показал себя за огромным роялем и рассказал его историю.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук уже много лет является частью группы "Океан Эльзы". Звезда недавно анонсировал большой концерт на НСК "Олимпийском". А теперь Святослав решил рассказать о своем творчестве и 2005-м годе, во время которого решился на эксперимент.

Святослав на новом фото был возле большого рояля. Возле него были микрофоны для захвата звука.

"Летом 2005 года именно на этом рояле, именно на этой студии, я записал вживую «Не спрашивай» для альбома Gloria. Это была первая песня, в которой я записал голос, аккомпанируя себе на рояле.

Затем Милос написал партию для струнного квартета, которую позже сыграл квартет «COLLEGIUM», а виолончелист Юра Погорецкий – чудесное соло.

С музыкантами, которые тогда играли в «COLLEGIUM», мы до сих пор часто работаем. Но об этом и многом другом расскажу как-то в другой раз ;)", - написал Святослав.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Колыбельная моего сына", "А что за студия?", "Прекрасно", "В твои ладошки", "То было мое первое увлечение творчестью ОЭ", "Хорошо, что с 2005 рояль стоит на тому же самому месте", "Класс, ждем на новое".

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