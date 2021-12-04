Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая устроила романтичную съемку после работы, всячески акцентирует внимание на том, насколько молодо обычно выглядит.

Исполнительница на публике блистает исключительно в платьях, которые не будут скрывать ее фигуру, поскольку она очень много над ней работает. Даже на праздники Лопес отправляется в спортзал и работает там над собой.

Поскольку сама Дженнифер заявляла, что был период после рождения детей, когда она думала, что больше никогда не похудеет. Но благодаря правильному настрою, питанию и ее любви к спортивным танцам, ей удалось собраться с силами.

Как можно заметить на кадре, 52-летняя знаменитость может позволить себе выглядеть довольно уверенно в любом маленьком платье с блестками и прозрачной ткани. В себя Лопес вкладывает много денег и ради кожи без морщин даже открыла собственную линейку косметики.

Отметим, сразу после работы Лопес прилетела домой и устроила несколько романтичных свиданий с Беном Аффлеком. Поклонники тем временем оценивали модные наряды исполнительницы и ее сияющий вид.

По мнению многих, в полупрозрачной блузке и рваных светлых джинсах 52-летняя Лопес выглядела моложе обычного.

Ранее сообщалось, Дженнифер Лопес явилась на красную дорожку в наряде с головокружительным разрезом: "Ангел!"

Напомним, 52-летняя Лопес в серебряном топе доказала, что не хуже молоденьких моделей: "Королева вошла в здание"

Также, Лопес в объятиях Аффлека показала, какой она бывает настоящей на их свидании: "Ну прямо Питт и Джоли"