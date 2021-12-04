19-летняя невеста "Холостяка" Иракли Макацарии Лиза показала необычный образ, впечатлив видом у новогодней елки.
Как пишет Politeka.net, 36-летний "Холостяк" Иракли Макацария является популярным грузинским комиком и телеведущим, став довольно известным среди украинцев. Звезда даже участвовал в украинском шоу "Холостяк", а также выходил на паркет "Танців з зірками". Несмотря на популярность среди украинских девушек Иракли не смог найти свою любовь. Зато у себя на родине Макацария встретил 19-летнюю Лизу Чичуу. Невеста шоуменка, как и он сам, ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.
На новом фото Лиза появилась в кофточке и возле рождественской елки. Невеста Иракли улыбалась, впечатляя стильным образом.
Фанаты поставили чуть больше тысячи лайков и написали комментарии:
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Не стало известного украинского актера, в прошлом месяце отмечал день рождения: трагические детали
Трагедия произошла в метро Харькова, фото с места: "Накрыли лицо шапкой"
Экс-фаворит Мишиной Тригубенко похвастался своей беленькой "малышкой", "Холостяк" Заливако оценил: "Класс!"
Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками", сделала неожиданное признание: «Для меня это был...»
"Мой цвет, звезда", "Лиза, какая ты красивая! Скучаю по тебе", "Моя красавица", "С наступающим праздником", "Прекрасные. Атмосферные фото. Прям ощутил ваше настроение и приближение праздника".
Напомним, бывший "Холостяк" Макацария похвастался 19-летней возлюбленной в коротком платьице
А еще Politeka писала, что "Холостяк" Макацария засветился в компании мировой знаменитости, сделав признание
Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Макацария похвастался фигуркой 19-летней возлюбленной в спортзале