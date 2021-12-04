19-летняя невеста "Холостяка" Иракли Макацарии Лиза показала необычный образ, впечатлив видом у новогодней елки.

Как пишет Politeka.net, 36-летний "Холостяк" Иракли Макацария является популярным грузинским комиком и телеведущим, став довольно известным среди украинцев. Звезда даже участвовал в украинском шоу "Холостяк", а также выходил на паркет "Танців з зірками". Несмотря на популярность среди украинских девушек Иракли не смог найти свою любовь. Зато у себя на родине Макацария встретил 19-летнюю Лизу Чичуу. Невеста шоуменка, как и он сам, ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

На новом фото Лиза появилась в кофточке и возле рождественской елки. Невеста Иракли улыбалась, впечатляя стильным образом.

Фанаты поставили чуть больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Мой цвет, звезда", "Лиза, какая ты красивая! Скучаю по тебе", "Моя красавица", "С наступающим праздником", "Прекрасные. Атмосферные фото. Прям ощутил ваше настроение и приближение праздника".

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