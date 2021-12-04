Известная телеведущая Леся Никитюк показала забавные фото и видео из африканского путешествия, которыми насмешила поклонников.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в африканской стране Кабо Верде, поделилась в своем Instagram забавными кадрами с необычным кактусом. Как призналась звезда, на такой экскурсии она еще не была.

На кадрах Леся запечатлена на прогулке в интересной локации, она стоит рядом с кактусом непристойного вида. Пере камерой красотка появилась в стильном удобном образе – на ней узкие светлые лосины и свободная голубая кофточка, а на ногах белоснежные кроссы. Волосы телезвезда растрепан ветром, а на лице модные солнцезащитные очки.

Надо сказать, что в ролике вид кактуса Лесю прямо-таки взбудоражил, ведь когда она его увидела, то начала креститься. Хотя на фотографии телеведущая уже более уверенно позирует рядом с гигантским растением.

В подпсии к публикации Никитюк написала: "Сколько живу, а на такой экскурсии еще не была. Так выглядит с*кс-шоп на Кабо-Верде".

Напомним, Леся Никитюк в стильном костюмчике пофасонила под пальмами: "Красота в красоте".

Как сообщала Politeka, Никитюк объявилась после пропажи и рассказала, чем занимается: красноречивые фото.

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