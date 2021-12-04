Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети оригинальными кадрами с отдыха в африканской стране Кабо Верде.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая недавно отметила свой 34-й день рождений, часто радует поклонников удивительными публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась яркими кадрами с отдыха.

На новых снимках Леся позирует на роскошном пляже одного из островов африканской страны Кабо Верде. Перед камерой телезвезда появилась под пальмами в стильном светлом костюмчике, который напоминает пижаму и подчеркивает стройную фигурку. Свой образ красотка дополнила модной сумочкой, косынкой на голове и солнцезащитными очками на глазах.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Опиши, что вокруг тебя смайлами в комментариях. Вокруг меня 🌊🌺🌴🐠🦜☀️🥥🏄‍♀️👙😎". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая комплиментами и смайликами: "Красота в красоте", "Невероятно красиво", "Это именно тот момент, когда я не посмотрела кто выставил эту фотку, уже знаю, что за человек в очках", "Леся, я тебя обожаю! Ты классная", "Очень красиво". "Как красиво".

Напомним, Леся Никитюк в крошечном купальнике раскрыла свою сверхспособность: "Может, еще и порчу снимаешь?".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк во время поездки в Африку попала в настоящее приключение: "Я спасла всех".

Также Politeka писала, что Никитюк блеснула перед судьями "Танців з зірками" в платье с разрезом от бедра: "Все круче и круче".