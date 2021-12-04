Бывшая подопечная Дмитрия Монатика и участница «Танців з зірками» Лида Ли поделилась атмосферными фото своего воссоединения с партнером по танцевальному проекту.
Как известно, Лида Ли долгое время была бэк-вокалисткой Монатика, однако недавно дебютировала в качестве сольной певицы. Какое-то время Монатик был ее продюсером, но сейчас артистка ушла в свободное плавание.
На днях Лида Ли выпустила танцевальный клип на песню Оn Fire. В нем певица воссоединилась со своим партнером по «Танцям з зірками» Алексеем Базелой.
В своем Инстаграм артистка поделилась кадрами со съемок. На них она позировала в своем гламурном образе. Певица была одета в короткое черное платье с «пушистыми» рукавами, а также черные колготы с вызывающими полосками.
На других фото были запечатлены танцоры, среди которых оказался и Базела.
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«Каждое фото — уникальная деталь пазла, которые вместе сложилась в наше dance video на песню “On Fire”…», - написала Лида Ли.
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Огонь», «В реальности не бывает случайностей...работает принцип...время, место, люди. Единственно, что может менять, это сила намерения», «Роскошно», «Бравочки», «Люблю», - пишут люди.
Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли заставила звезд танцевать «под свою дудку».
Как сообщала Politeka, Лида Ли за миг до финала показала, как выглядела в начале "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что экс-подопечная Монатика Лида Ли впечатлила страстным видом в эффектном наряде.