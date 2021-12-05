Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала поклонникам, что вместе с сестрой отправилась во Львов и записала несколько сторис из поезда.
Как пишет Politeka.net, 39-летняя украинская телеведущая, журналистка и писательница Ольга Фреймут, которая в свое время была ведущей программ "Подъем", "Кто сверху?", "Ревизор" на Новом канале, активно развивает личный блог в Instagram. Фреймут часто записывает сторис, рассказывая о своем дне, и публикует личные фото и видео.
На этот раз Ольга Фреймут показала поклонникам видео с поезда и рассказала, что она с младшей сестрой Юлией, которая на 10 лет младше, отправилась во Львов.
"Мы во Львов", - написала телеведущая.
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Также Ольга Фреймут показала поклонникам красивый вид из окна поезда, где все было заснежено и призналась, что очень любит Родину.
"О как я люблю Украину", - сказала телеведущая.
Как видим, Ольга Фреймут с сестрой остановились в одном из отелей города, из окон которого открывается красивый вид на заснеженный Львов.
"Бесконечно интересная картина окна", - подписала сторис из отеля телеведущая.
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