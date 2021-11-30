Телеведуча і зірка проекту "Ревізор" Оля Фреймут, дочка Злата якої полетіла на навчання в США, показала спільне з нею фото, зроблене в автомобілі.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала популярною телеведучою і зіркою проекту"Ревізор". Знаменитість народила старшу дочку Злату від британця в 2006 році. Зараз 15-річна дівчина живе і навчається в Лос-Анджелесі, США. Оля вирішила опублікувати нове фото в Instagram, де показала свою дочку.

На фото Оля і Злата сиділи поруч. Зірка зробила селфі крупним планом.

"Тінейджерів називають некрасивими. Але вони-витвір мистецтва в процесі роботи. Трохи часу і автор її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися в нелагідності підлітків. Хіба можна судити незавершений шедевр?",- написала Оля під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красиві", " Брови може і тренд ,але це просто маячня))))ну реально,люди, ну не хороший тренд...Дівчинка красуня, а брови...", "Це дочка? це виробництво мистецтва", " а що з бровами?".

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