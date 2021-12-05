Известный актер из сериала "След" и участник "Танців з зірками" Алексей Суровцев заговорил о тяжелом расставании со своей избранницей.

Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером и спортсменом. Он прославился благодаря своей игре в сериале "След" и участию в шоу "Танці з зірками". Также Алексей Суровцев является трехкратным чемпионом Украины по стриптизу.

Так, на этот раз актер опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Алексей Суровцев показал себя на пляже со своей уже бывшей избранницей. Под фото он рассказал о расставании со своей девушкой - Анной.

"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души…

Ps, прошу не задавать глупые вопросы", — рассказал Алексей Суровцев.

Поклонники оставили множество комментариев, где поддерживают актера: "Вы молодец. Нужно уметь отпускать друг друга. У меня такой же этап в жизни. Желаю вам успехов и веры в лучшее. Та самая найдется..", "Это было предсказуемо", "Очень жаль. Вы шикарная пара. Успехов вам в жизни", "Добби свободен!".

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