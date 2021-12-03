Известный украинский актер Алексей Суровцев показал, как выглядела Катя Осадчая в 2014-ом году до брака с Юрием Горбуновым.

Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером и спортсменом. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Танцуют все", где поразил всех талантом. Как известно, также Суровцев участвовал в проекте "Танці з зірками".

Так, на этот раз актер опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алексей Суровцев показал, как изменилась Катя Осадчая за 7 лет.

"Время идёт, а Катя Осадчая и Евгения Власова только хорошеют.

А вы как считаете, сильно изменились за 7 лет?", — спросил Алексей Суровцев.

Поклонники оставили множество комментариев: "Катя супер", "Вам года к лицу. Вы хорошеете. А девочки вообще не меняются)", "Нормальный тюнинг, побочки видны будут после 50", "Ксю ведьма - не иначе".

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов обручились в 2017-ом году. В том же году у них родился сын Иван, которому сейчас 4 года. Также, Катя Осадчая недавно родила еще одного сына - Даниила.

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