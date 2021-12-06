Супруг знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин удивил неожиданными кадрами, наделав шума в интернете.

Как сообщает Politeka.net, снимками он поделился на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика 😂 Да и у меня сегодня именины», - написал шоумен.

По такому поводу Максим Галкин решил сделать себе педикюр с изображениями известных персонажей Уолта Диснея. Однако, судя по реакции в Сети, не все смогли это оценить.

«Куда мир катится», «Похоже я вообще шуток не понимаю», «Интересна реакция Аллы Борисовны», «Выгонит как Киркорова», «Это то зачем показывать.... как то даже неприлично! Эстетического удовольствия», «Это конечно мило, но не увлекайтесь», «Классный педикюр», «Прелесть🙌 С именинами, Макс», «Неожиданно, необычно», «Как-то не очень приятно смотреть… Пардон», «Даже интересно, какие ещё части своего тела покажет подписчикам Максим?», - пишут в комментариях.

Напомним, что новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»

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