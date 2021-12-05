Жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина показала видео с его репетиции к концерту, на которой их сын весело танцевал.
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instaram жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина записала видео с его репетиции к концерту, на котором показала обоих их сыновей – Платона и Даниила.
Мальчики наблюдали за репетицией отца с трибуны, а один из них пытался подтанцовывать под песню "Зажигать Jo/Mo".
"Бодрого Вам дня. Зажигайте, а не прожигайте жизнь
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Джоли напомнили, какой красавицей она была ранее: "Молодость уже иссякла"
MARUV в эпатажном образе эффектно напомнила всем, что она украинка: "Саме так!"
Судья "Україна має талант" Евгений Кот с женой покинул Киев из-за проблем со здоровьем: кадры из аэропорта
Экс-фаворит Мишиной Тригубенко похвастался своей беленькой "малышкой", "Холостяк" Заливако оценил: "Класс!"
P.S. Не отказывайте себе в танцах, ведь они как солнце дарят Счастье ☀️☀️💕 ", - написала Ирина.
Танцы сына Дмитрия Монатика поразили известного фотографа, судью шоу "Топ-модель по-украински" Соню Плакидюк, телеведущую Лесю Никитюк, радиоведущего Славу Демина, актрису и ведущую "Твій день" Стасю Ровинскую.
"Бедра двигаются бодро 😅😍", - написала Стася.
"Гены)))❤️", - написала Плакидюк.
"😂😂😂😂", " 🥳🥳🥳", - отреагировали Никитюк и Демин.
Поклонники поставили почти 17 тыс лайков за 5 часов и написали много комментариев: "Один спортивный, другой артистический 😂😍 ", "Чудо 😂 ", "Замечательные детки!❤ ️ 🐰 🐰 ", "Маленькие милые Монатики😍".
Ранее Politeka писала, что жену Монатика на фоне ночного Парижа засыпали комплиментами: "Фото сделано моим любимым".
Напомним, что жена Монатика показала самое ценное, что есть у них с мужем: "Наше сокровище".
A еще Politeka сообщала, что жена Монатика поддалась "ветреному" настроению на пляже: даже Осадчая не удержалась.