Жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина показала видео с его репетиции к концерту, на которой их сын весело танцевал.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instaram жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина записала видео с его репетиции к концерту, на котором показала обоих их сыновей – Платона и Даниила.

Мальчики наблюдали за репетицией отца с трибуны, а один из них пытался подтанцовывать под песню "Зажигать Jo/Mo".

"Бодрого Вам дня. Зажигайте, а не прожигайте жизнь

P.S. Не отказывайте себе в танцах, ведь они как солнце дарят Счастье ☀️☀️💕 ", - написала Ирина.

Танцы сына Дмитрия Монатика поразили известного фотографа, судью шоу "Топ-модель по-украински" Соню Плакидюк, телеведущую Лесю Никитюк, радиоведущего Славу Демина, актрису и ведущую "Твій день" Стасю Ровинскую.

"Бедра двигаются бодро 😅😍", - написала Стася.

"Гены)))❤️", - написала Плакидюк.

"😂😂😂😂", " 🥳🥳🥳", - отреагировали Никитюк и Демин.

Поклонники поставили почти 17 тыс лайков за 5 часов и написали много комментариев: "Один спортивный, другой артистический 😂😍 ", "Чудо 😂 ", "Замечательные детки!❤ ️ 🐰 🐰 ", "Маленькие милые Монатики😍".

Ранее Politeka писала, что жену Монатика на фоне ночного Парижа засыпали комплиментами: "Фото сделано моим любимым".

Напомним, что жена Монатика показала самое ценное, что есть у них с мужем: "Наше сокровище".

A еще Politeka сообщала, что жена Монатика поддалась "ветреному" настроению на пляже: даже Осадчая не удержалась.