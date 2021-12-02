Дружина Дмитра Монатіка Ірина зворушила милими кадрами з синами, які прийшли на тренування з великого тенісу – Ірина вирішила показати, як сильно вони відрізняються один від одного.

Як пише Politeka.net, в Instagram жінка опублікувала відео, яке зворушило мережу. Вона показала, як Платон і Данило беруть уроки тенісу. Діти стояли з ракетками і намагалися відбити м'ячик, який подавала їм тренер. У одного хлопчика добре виходило відбивати м'яч, а другий в цей час трохи відволікався.

"У кожного свої таланти, такі різні, але однаково сильно улюблені. Спортивний і артистичний", - підписала відео горда мати.

В коментарях Монатикам залишили масу захоплених відгуків.

"Які милі", «Класні дітки», «у вас чудова сім'я», "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що сім'я Монатіка вважається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Пара довгий час не показувала обличчя своїх дітей, лише недавно з'явившись в повному складі на обкладинці одного з видань.

Нагадаємо, що Монатік видав зворушливу промову, вразивши Дімопулос:"Б'ють - дайте здачі".

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