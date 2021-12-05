Мама молдавского исполнителя Дана Балана, который был тренером на шоу "Голос країни", Людмила восхитила задорными кадрами. На котрых запечатлена в соблазнительных платьях.

Мама Дана Балана, известная в своей стране телеведущая и певица, поделилась яркими кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

В новом посте Инстаграм Людмила Балан показала видео, снятое летом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Отметим. в свои 63 года Людмила Балан может похвастаться идеальной фигурой, что она периодически и делает на концертах и в клипах, радуя публику.

«Очень красивая песня и клип 👍👍👍👍👍💐💐💐💐💐!А где снимался клип? Очень красивые места», «Великолепная», «Какая же красота, вы великолепны», «Любуюсь Вами! Очень красивые платья», «Какая же вы солнечная! Песня на повторе, спасибо большое», «В гармонии с природой. Великолепная Людмила. Красивые пейзажи», «Красивые пейзажи, задорное исполнение, обаяние Ваше, - не перестают покорять и вдохновлять наши сердца», - восхищаются пользователи Сети.

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