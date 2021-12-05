Жена Сергея Бабкина Снежана показала подросшую дочь Веселину, а также звездного мужа, похваставшись новым достижением в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Снежана является супругой музыканта Сергея Бабкина. У пары есть двое детей - Веселина и Елисей. Также у Снежаны есть сын Артур, которого она родила в прошлых отношениях. Снежана активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Снежана была вместе с Веселиной и Сергем. Девочка держала в руках два кубка а на шее висели медали. Как можно понять, малышка участвовала в соревнованиях по спортивных танцах.
"Победа. Во всех категориях", - написала Снежана.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
В шоу "Маска" рассекретили Порося, под костюмом прятался не Поплавский: "Кто же тогда в Тигре?"
Не стало известного украинского актера, в прошлом месяце отмечал день рождения: трагические детали
Павлика, Зиброва, Иво Бобула и других потрясла трагедия с народным артистом: "Господь лучших забирает"
Трагедия случилась после скандальной вечеринки, которую вел Остапчук: "Медики час пытались спасти жизнь, но..."
"Поздравляю, хотелось бы увидеть видео выступлений))", "Умничка", "Поздравляю всю и вас с победой", "Умничка", "Молодцы.", "у талантливых родителей талантливые дети", "Какая умница. Так держать".
В сторис Снежана показал фото с наградами.
"Три золотых медали и два кубка", - написала жена Бабкина.
"В смысле, мое!", - была добавлена фраза.
Напомним, жена Бабкина после рассказов мужа об изменах уверенно заговорила о зависти
Также Politeka сообщала, что жена Бабкина после измен мужа показала, какой роковой женщиной может быть
А еще Politeka писала, что жена Бабкина после рассказов мужа об изменах показала, как светится от счастья