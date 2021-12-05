Жена Сергея Бабкина Снежана показала подросшую дочь Веселину, а также звездного мужа, похваставшись новым достижением в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Снежана является супругой музыканта Сергея Бабкина. У пары есть двое детей - Веселина и Елисей. Также у Снежаны есть сын Артур, которого она родила в прошлых отношениях. Снежана активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Снежана была вместе с Веселиной и Сергем. Девочка держала в руках два кубка а на шее висели медали. Как можно понять, малышка участвовала в соревнованиях по спортивных танцах.

"Победа. Во всех категориях", - написала Снежана.

"Поздравляю, хотелось бы увидеть видео выступлений))", "Умничка", "Поздравляю всю и вас с победой", "Умничка", "Молодцы.", "у талантливых родителей талантливые дети", "Какая умница. Так держать".

В сторис Снежана показал фото с наградами.

"Три золотых медали и два кубка", - написала жена Бабкина.

"В смысле, мое!", - была добавлена фраза.

Напомним, жена Бабкина после рассказов мужа об изменах уверенно заговорила о зависти

Также Politeka сообщала, что жена Бабкина после измен мужа показала, какой роковой женщиной может быть

А еще Politeka писала, что жена Бабкина после рассказов мужа об изменах показала, как светится от счастья



