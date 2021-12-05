Оперная певица и актриса Надя Мейхер, которая является легендой группы "ВИА Гра", показала эффектный образ, поделившись в сторис Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер сейчас занимается оперным пением, снимается в кино, а также продвигает собственный бренд одежды. А начинала карьеру звезда в группе ВИА Гра в далеком 2000-м году. Спустя 11 лет Надя окончательно покинула коллектив, когда была беременна. А недавно Мейхер снялась в шоу "Маска", где изумила оперным пением, но Андрей Данилко догадался, кто прячется под образом "Луны". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Надя была в прозрачном платье, сидя на кровати. Звезда дополнила образ стильной шляпкой. Мейхер закинула ножку за ножку, позволив взглянуть на свою красоту. На втором фото певица смеялась, похваставшись безупречной улыбкой.
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