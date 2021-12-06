Вот что значит порода

Легендарная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева впечатлила моложавым и стильным видом рядом со своим известным внуком Никитой Пресняковым.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек семейства Пугачевой-Галкина в Инстаграм появилось фото, где Пугачева позировала рядом с Пресняковым. Выглядела звезда вдохновленной и счастливой.

«С внуком Никитой», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники звездного семейства оставили массу приятных слов.

«Внук похож на принца!», «Никита похож на англичанина времен Шерлока Холмса, шикарный джентльмен», «Как вы, Аллочка, приятно и женственно выглядите в платьях», «Да ладно! Красавчик!», «Вот что значит порода», «Никиту не узнала, богатым будет! Классный парень!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что у Аллы Пугачевой трое внуков, которых подарила ей Кристина Орбакайте. Никита Пресняков, который родился в браке Кристины с известным певцом Владимиром Пресняковым, пошел по стопам родителей и тоже стал артистом.

Напомним, что в семье Пугачевой заговорили о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами".

Также Politeka сообщала, что Пугачева с ярким макияжем наделала шуму в сети: «невозможно не любить...»

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