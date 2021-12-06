Легендарная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева впечатлила моложавым и стильным видом рядом со своим известным внуком Никитой Пресняковым.
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек семейства Пугачевой-Галкина в Инстаграм появилось фото, где Пугачева позировала рядом с Пресняковым. Выглядела звезда вдохновленной и счастливой.
«С внуком Никитой», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники звездного семейства оставили массу приятных слов.
«Внук похож на принца!», «Никита похож на англичанина времен Шерлока Холмса, шикарный джентльмен», «Как вы, Аллочка, приятно и женственно выглядите в платьях», «Да ладно! Красавчик!», «Вот что значит порода», «Никиту не узнала, богатым будет! Классный парень!», - пишут пользователи сети.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Оборвалась жизнь известного российского певца, коллеги безутешные: "Мы потеряли душевного друга..."
Погода резко изменится после выходных, снегопады и заморозки накроют Украину: где будет холоднее всего
19-летняя невеста "Холостяка" Макацарии заблистала в праздничном образе: "Лиза, какая ты красивая!"
Дочь Лорак случайно засветила интерьер их роскошного дома: неожиданное видео
Отметим, что у Аллы Пугачевой трое внуков, которых подарила ей Кристина Орбакайте. Никита Пресняков, который родился в браке Кристины с известным певцом Владимиром Пресняковым, пошел по стопам родителей и тоже стал артистом.
Напомним, что в семье Пугачевой заговорили о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами".
Также Politeka сообщала, что Пугачева с ярким макияжем наделала шуму в сети: «невозможно не любить...»
А еще Politeka сообщала, что Алла Пугачева не смогла сдержаться после трагедии с близким другом: «Пока жива, буду…».