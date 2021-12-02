У мережі з’явилося відео із виступу відомої російської співачки в молодості Алли Пугачової, яка постала перед камерами з красивим макіяжем та в білій сукні.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці молодшої дочки відомої російської співачки Алли Пугачової в Instagram, яка у щасливому шлюбі із гумористом та пародистом Максимом Галкіним виховує дітей-двійнят Єлизавету та Гаррі, з’явилося відео, де Примадонна виконує відому пісню "Песенка про меня".

"Вы не верьте, что живу я как в раю,

И обходит стороной меня беда,

Точно так же я под вечер устаю,

И грущу и реву иногда...❤️", - підписали відео словами з пісні.

Так, молода Алла Пугачова постала перед камерами із яскравим синім макіяжем та в довгій білій сукні.

Шанувальники написали дуже багато компліментів співачці: "Молоденька, гарненька і справді стала Примадонною, всього добилася сама. Розумничка, зразок для наслідування ❤️❤️❤️", "Улюблена пісня все моє свідоме життя 🔥❤️ Алла Борисівна красуня!!!", "Вона геній виконання)))) я дуже кайфую від виконання генія Алли)", "🤙 скільки радості, скільки щастя принесла своїми піснями нам у молодості, та й зараз із задоволенням. слухаємо", "Неповторна Аллочка😍", "Як же ми її любили такою!", "Її неможливо не любити, Вона не може не подобається ... Вона геній! Я саме таку пам'ятаю і люблю нашу Аллочку".

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