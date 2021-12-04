Ведуча "Світського життя" Катя Осадча, яка брала інтерв’ю в солістки гурту "The Hardkiss" Юлії Саніної та її чоловіка, здивувала шанувальників вбранням.

Як пише Politeka.net, незмінна ведуча телепрограми про життя українських та світових зірок "Світське життя" Катя Осадча полетіла в столицю ОАЕ місто Абу-Дабі, де взяла інтерв’ю у солістки гурту "The Hardkiss" Юлії Саніної, яка перебуває там на відпочинку із чоловіком та сином. Про це розповіли на офіційній сторінці "Світського життя" в Instagram.

"Цієї неділі о 18.30 тільки у "Світському житті" на @1plus1_ua - рок-зірки @the_hardkiss на відпочинку в Абу-Дабі😉🤘🏻💋", - написали на сторінці.

Як бачимо, чоловік співачки Валерій Бебко (Вал) був одягнений у білу з принтом футболку, шорти та сандалі, маленький Данило був у синьому літньому костюмі, а сама Саніна одягнула чорні лосини, босоніжки та чорний топ, оголивши живіт. На верх співачка накинула сорочку-сіточку зеленого кольору.

Натомість у шанувальників виникли питання до вбрання Осадчої, яка вже традиційно була в шляпці та одягнула білу блузку, кремові штани та ботильйони.

"Чи не жарко Каті в ботильйонах? Чому б не взутися по погоді 😂 контраст такий на фоні інших учасників інтерв'ю)", " Краса вимагає жертв 😍😂🔥", " Ботильйони дихаючі👏😂😂", - написали в мережі.

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