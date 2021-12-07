Родная дочь знаменитой голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли, Шайло, восхитила внешностью - в Сети сравнили фото двух красавиц.

Родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта растет настоящей красавицей, передает Politeka.net. Долгое время ходили слухи, что девочка хочет поменять пол, но не так давно она вышла в свет в платье и покорила всех своей женственностью.

В Сети не утихают обсуждения внешности юной красотки. В одной из фан-групп разместили снимки, на которых изображены Анджелина Джоли и Шайло в одном возрасте.

Публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев. Поклонники стали спорить, на кого же похожа девочка.

"Она на папу похожа она прекрасна😍👏🔥❤️", "Похожа на папу, но улыбка мамина. Красавица!", "Да на батю она похожа, в каждой группе пытаются обратное доказать", "Больше от Питта в девочке, но все равно классная!", "Ее дочка копия мамы Джоли", "Вот это да!!! Шайло так похожа на свою маму и отца одновременно. ❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Шайло родилась в семье актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2006 году. Девочка стала первым родным ребенком пары.

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