Популярная модель, дизайнер, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, показала на себе вещи из новой коллекции - боди подчеркнуло фигуру, утянув тело.

Популярная модель занимается выпуском линии нижнего белья, и демонстрирует его на себе, передает Politeka.net. Ким Кардашьян славится своими пышными формами, а такое белье удачно корректирует фигуру.

На новых фото в Инстаграм бизнесвумен предстала в боди разных цветов. В посте звезда объяснила, что скоро выйдет вторая коллекция FENDI x SKIMS боди и нижнего белья с принтом логотипа.

Всего за полчаса пост собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев.

"Потрясающий вид 🔥🔥🔥", "Ты такая милая! Определением красоты должны быть ты. 😍😄🤗🤣😜", "Боже, ты забираешь все мои деньги", "ВАША УДИВИТЕЛЬНАЯ КОРОЛЕВА", ", это твое время блеснуть 😂😍", "Обожаю, я хочу быть твоей моделью-унисекс для скимс 😍🙏", - написали пользователи Сети.

Отметим, Ким Кардашьян обогатилась на первой коллекции FENDI x SKIMS, которая также состояла из корректирующей фигуру одежды, различные платья, изделия из трикотажа и спортивные костюмы.

Только за первую минуту выручка с продаж превысила сумму в один миллион долларов.

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