Известный певец Сергей Лазановский, который в команде Нади Дорофеевой стал победителем в вокальном проекте "Голос країни", показал образ для нового клипа.

Как передает Politeka.net, 26-летний Сергей Лазановский выпустил новую песню, приуроченную к новогодним праздникам.

«Спасибо. Буду белым», - подписал фото артист.

Позже он решил показать поклонникам, как будет выглядеть в клипе. Артист засветился с седой бородой и волосами. Также он примерял костюм, стилизованный под костюм Святого Николая.

«Роднусики, у меня для вас сюрприз. Хо-хо-хо. Санто Нико будет вот такой. Уже жду съемки. Если вы хотите так как я, чтобы на Новый год в Украине был наш персонаж Санта Нико, и заменить Деда Мороза, кидайте максимальное количество реакций», - обратился к поклонникам Лазановский.

Отметим, что после участия в вокальном шоу Лазановский активно занимается своей карьерой, но большого прорыва пока что не последовало. Певец дает концерты по Украине, а также записывает новые песни, радуя поклонников.

Напомним, что Лазановский с бокалом удивил заявлением: "Имейте совесть".

Также Politeka сообщала, что Лазановский изменил прическу, показавшись с новыми друзьями: «Милота зашкаливает».

А еще Politeka писала, что Лазановский поседел и покрылся морщинами: "На 50 лет...".