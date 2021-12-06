Известный певец Сергей Лазановский, который в команде Нади Дорофеевой стал победителем в вокальном проекте "Голос країни", показал образ для нового клипа.
Как передает Politeka.net, 26-летний Сергей Лазановский выпустил новую песню, приуроченную к новогодним праздникам.
«Спасибо. Буду белым», - подписал фото артист.
Позже он решил показать поклонникам, как будет выглядеть в клипе. Артист засветился с седой бородой и волосами. Также он примерял костюм, стилизованный под костюм Святого Николая.
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«Роднусики, у меня для вас сюрприз. Хо-хо-хо. Санто Нико будет вот такой. Уже жду съемки. Если вы хотите так как я, чтобы на Новый год в Украине был наш персонаж Санта Нико, и заменить Деда Мороза, кидайте максимальное количество реакций», - обратился к поклонникам Лазановский.
Отметим, что после участия в вокальном шоу Лазановский активно занимается своей карьерой, но большого прорыва пока что не последовало. Певец дает концерты по Украине, а также записывает новые песни, радуя поклонников.
Напомним, что Лазановский с бокалом удивил заявлением: "Имейте совесть".
Также Politeka сообщала, что Лазановский изменил прическу, показавшись с новыми друзьями: «Милота зашкаливает».
А еще Politeka писала, что Лазановский поседел и покрылся морщинами: "На 50 лет...".