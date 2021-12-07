Известный российский певец Филипп Киркоров на снимках с дня рождения дочери засветил женщину, которую считают суррогатной матерью его двоих детей.

Как пишет Politeka.net, внимание интерент-пользователей привлек новый пост певца в Инстаграм.

Недавно дочь Киркорова, Алла-Виктория, отметила свое десятилетие. По этому случаю ее отец позже устроил пышную вечеринку, на которую пригласил многих знаменитостей. Он не мог не поделиться в соцсетях снимками с праздника.

На одном из них рядом с Киркоровым и его дочкой позировала предпринимательница Наталья Ефремова. Именно ее считают суррогатной матерью двоих детей Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина.

Впрочем, сам певец называет ее крестной мамой своих детей. В посте он признался, что именно она организовала праздник. Кроме того, известно, что Алла-Виктория и Мартин называют женщину «мама Наташа».

«Спасибо каждому за добрые слова, за прекрасные подарки, за искренние улыбки и чистые сердца. Все это чудо сотворила наша крёстная мама Наташа Ефремова в честь юбилея Аллы-Виктории», - написал Киркоров.

В сети бурно обсуждают снимок с Натальей.

«На первой фотографии мама девочки? Как похожи!», «Очень похожи, одно лицо», «Она и есть их мама! Суррогатная!», «с Мартином одно лицо 100%», «так и есть мама но скрывают. Говорят крестная», «Это мама Наташа, ее так дети называют», - пишут люди.

Напомним, Софию Ротару и MARUV застали в Москве в объятиях Киркорова.

Как сообщала Politeka, уязвленный Филипп Киркоров сцепился с известным продюсером Дробышем.

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