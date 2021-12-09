Известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) рассказал, как изменилась его жизнь после развода с Анной Андрийчук.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Алексей Завгородний, который после распада "Время и Стекло" продолжил работать в группе Mozgi, поделился, что после развода больше времени начал посвящать себе и своему творчеству. Об этом он рассказал в интервью Новому каналу.

По словам артиста, сейчас он поглощен работой над сольным альбомом и много времени проводит в студии, записывая музыку. "Сейчас очень занят работой над собой и своим сольным альбомом. Могу сказать, что у меня свидания с музыкой и со студией", - признался Позитив.

Он также отметил, что несомненный плюс в его разводе с подругой Насти Каменских Анной Андрийчук в том, что он смог заняться собой.

Кроме того, артист признался, что не против сходить куда-нибудь, если его кто-то пригласит. Также говорит, что не против новых знакомств, однако, он сложный человек, и его спутнице будет непросто.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" после развода показал новую "подружку": "Мы с Леей недавно…".

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