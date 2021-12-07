Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма встретился со звездой "Квартал 95" Евгением Кошевым и актером Станиславом Бокланом.
Известный хореограф много снимается на телевидении, пишет Politeka.net. В этот раз артиста пригласили на съемки новогоднего шоу со звездой "Квартал 95" Евгением Кошевым и актером Станиславом Бокланом. Об этом Влад Яма рассказал в своем Инстаграм.
На фото актеры позировали в белых халатах, а на их столе были бутерброды, овощи и фрукты.
"Вместе с двумя народными – любимцем и артистом готовим сюрприз. Смотрите в Новогоднюю Ночь на «1+1» 😁", - написал Влад Яма.
За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
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"Ждем, ждем 😉", "Интересно 🤔 🔥", "Боклана в танцы)))", "Кошевой так поправился на лице ему не идёт", - написали пользователи Сети.
Отметим, Влад Яма стал популярным в Украине после первого сезона "Танці з зірками" в 2006 году. В то время будущий шоумен выступал в паре с певицей Натальей Могилевской. Пара два раза занимала второе место.
После этого шоу артиста брали в качестве судьи на различные проекті, а сейчас хореограф ведет одну из программ на "1+1".
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