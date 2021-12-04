Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма честно рассказал о том, как изменилось его отношение к деньгам в последнее время.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился постом на финансовую тему на своей странице в Инстаграм.

Так, Яма признался, что раньше – еще во времена «бумажных денег» – у него была необычная привычка. Время от времени танцор пересчитывал свое состояние.

«А нужны ли для счастья деньги? Имею в виду наличные. Признаюсь, когда начал ощутимо зарабатывать и хранил деньги в ящике письменного стола, иногда занимался т.н. терапией с пересчётом бумажных денег. Это что-то вроде «понять насколько ты хорош»(ну или не очень) на сегодняшний день», - рассказал хореограф.

Он отметил, что избавился от этой привычки с приходом банковских карт.

«Потом в жизни появился банк, карточки и… мобильное приложение. С тех пор наличные использую только как чаевые», - отметил Яма.

Он также поделился забавным фото, на котором с улыбкой выворачивает пустые карманы своих брюк.

Под снимком тут же появился комментарий от жены Влада, Лилии.

«Ты наше счастье», - написала она.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" поразила видом, прикрывшись одним одеялом.

Как сообщала Politeka, Влад Яма разозлил украинцев словами о победе Логая на "Танцях з зірками".

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