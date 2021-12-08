Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева молит о помощи из-за проблем со спиной.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз танцовщица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Илона Гвоздева обращается к своим поклонникам и просит о помощи. Хореограф проснулась, встала с кровати и почувствовала защемление в спине.

"Друзья, всем добрый день. У меня ЧП тут случилось со спиной. Посоветуйте, пожалуйста, хорошего остеопата или массажиста в Киеве. Срочно! На сегодня. Какое-то ущемление между лопатками произошло, шею не вправо, не влево повернуть нереально. Больно и руки не поднимаются. То ли профессиональная старость, то ли пора на покой", — попросила о помощи Илона Гвоздева.

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