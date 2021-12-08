Уже месяц, как известно имя нового героя шоу "Холостяк", им оказался бывший житель Львова 32-летний Алекс Топольский, у которого начала расти популярность в соцсетях.

32-летний бизнесмен Алекс Топольский сейчас живет в Майами, где занимается недвижимостью, передает Politeka.net. При этом в личной жизни у бывшего украинца не ладится, поэтому он решил стать героем шоу "Холостяк".

Популярность Алекса Топольского в Инстаграм начала расти. Сейчас на него подписаны 429 человек.

На новом фото "холостяк" блеснул бицепсами, лежа на шезлонге под пальмами.

"На чиле", - написал герой шоу, поставив геолокацию: "Мексика".

Пост собрал десятки лайков и немного комментариев.

"Удачи холостяк😮)", - написала пользовательница сети.

Отметим, Алекс Топольский ищет девушку, которая бы разделяла его ценности, он хочет, чтобы и у них возникла любовь и взаимопонимание.

10 лет бизнесмен живет в США, но за это время не стал циничным, и в нем осталась романтика и деликатность.

Премьера нового сезона состоится весной 2022 года.

Примечательно, что большинству пользовательницам Сети новый "холостяк" очень понравился.

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