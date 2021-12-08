Известная спортсменка и молодая мама Лилия Подкопаева поделилась в сети очаровательным фото в модном образе посреди города.
Как сообщает Politeka.net, украинская художественная гимнастка, Олимпийская чемпионка и молодая мама Лилия Подкопаева может похвастаться не только потрясающей естественной красотой, но и отменным чувством стиля. В своем Instagram звезда спорта часто радует фолловеров яркими фото, и в этот раз поделилась необычным кадром с прогулки, на котором позирует в стильном луке.
На снимке Лилия запечатлена во время перехода по дороге среди мегаполиса, она кокетливо обернулась к фотографу. Перед камерой красотка появилась в стильном красном тренче, черных узких брюках и модных ботинках на каблуках. Волосы спортсменки распущены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.
В подписи к публикации Подкопаева написала: "Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто?". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию красотки: "Да, жить нужно "здесь и сейчас" и не откладывать жизнь на потом", "Лиля, вы – красавица", "Лиля, проверьте смс", "Красотка", "Очень стильная", "Вам очень идет".
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