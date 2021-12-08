Известная певица Ирина Билык показала новое видео, которое является ее новым клипом с пикантными сценами, фанаты уже в нетерпении.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассталась с пятым мужем и сама воспитывает маленького сына Табриза, заинтриговала поклонников новым клипом. В своем Instagram звезда опубликовала фрагмент новой видеоработы, заставив поклонников сгорать от нетерпения.

В ролике можно увидеть саму Ирину в интересных образах и локациях, а на фоне звучит ее новый хит. Также на кадрах есть молодые актеры, которые сыграли пикантные постельные сцены. Атмосфера в новом клипе звезды очень интригующая и таинственная.

В подписи к публикации Билык написала только название песни: "Мне нравится". А из видео можно узнать, что премьера состоится уже завтра, 9 декабря. Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию артистки: "Ждем", "Вау, клип завтра будет?", "Вау, очень красиво. Обожаю все Ваши песни еще с детства", "Ура!", "Прекрасно, милашка!", "Ждем с нетерпением".

Напомним, 51-летняя Ирина Билык выпустила новую песню и поразила украинцев: "Очередной шедевр".

Как сообщала Politeka, Билык в вызывающем образе "под Полякову" собралась пошалить: "Кто ж угонится за такой звездой?".

Также Politeka писала, что Билык показала подросшего сына-красавца от российского продюсера: "Очень похожи".