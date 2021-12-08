Известная украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, с кем проводит вечер дома после насыщенного дня.
Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась милым домашним фото в Сториз на своей странице в Инстаграм.
Недавно в семье Кухар случилось неожиданное «пополнение»: ее муж, танцор балета Александр Стоянов, подарил их дочке на день рождения щенка. При этом сделал он это втайне от жены, которая поначалу была не в восторге от такого подарка.
Впрочем, позже Кухар подружилась с малышом, которого семейство решило назвать Тео. Теперь балерина часто делится в Инстаграм кадрами с крохотным щенком.
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На новом фото Кухар показала, как проводит время с Тео после работы. До этого балерина писала, что у нее был насыщенный день в колледже, директором которого она является. Однако, дома ее явно ждали.
На фото балерина сидела с Тео на руках. Она явно только пришла домой: на ней была шубка и шарф. Кухар сидела, прикрыв глаза и прижав к себе щенка.
«Мама дома…», - подписала кадр балерина.
Напомним, неожиданное пополнение в семье 39-летней Кухар, звезда засняла беспорядок дома.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар после пополнения в семье взялась за воспитание.
Также Politeka писала, что муж Екатерины Кухар Стоянов объяснил неожиданное "пополнение" в их семье.