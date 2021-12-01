Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья на шоу "Танці з зірками", засняла, как ее костюм для выступления оказался на полу, и пострадали также пуанты.

Популярная украинская балерина в Инстаграм много делится о личном, пишет Politeka.net. Звезда недавно рассказала о пополнении в семье.

Как оказалось, семилетняя дочь Екатерины Кухар, Анастасия, получила подарок от папы Александра Стоянова - милого щенка.

Звезда рассказала, что для нее питомец - это третий ребенок, и подарок получился не только для дочери, но и для нее самой.

В новых стори Екатерина Кухар показала, что питомец сбросил ее костюм для выступления на пол и начала его грызть.

"Вот так мы сегодня весело собирались на спектакль", и "В семье появился новый поклонник искусства", - подписала кадры прима.

"Что за хитрый глаз? Не виноватая я, костюм сам оказался на полу, да? Что ты так неровно дышишь к балету? Балетным вещам, а? Скажи мне", - пообщалась балерина с собакой.

Также пострадали от зубов песика пуанты.

"И пуанты мы тоже не обошли стороной", - написала Екатерина Кухар.

Отметим, Екатерина Кухар и Александр Стоянов уже много лет строят отношения. У пары двое детей, старший сын Кухар, Тимур, рожден в предыдущем браке звезды.

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