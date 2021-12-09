Телеведущая Оля Фреймут показала, как правильно нужно задувать торт со свечками на торжестве, рассказав о новых правилах этикета.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является успешной телеведущей и звездой "Нового канала". Недавно звезда вышла замуж за генпродюсера канала Владимира Локотко. Сейчас также артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает украинцам об этикете.

На новом видео Оля решила рассказать, как нужно правильно задувать свечи.

"Как правильно задувать свечи на торте. Вот так? (задула просто свечи, - прим. ред). Не, не, не. Лучше никак. Из-за пандемии задувать свечи не рекомендуется. Ну разве что это вас персональный торт или вы ребенок", - сказала Оля.

"Из-за пандемии - новые правила этикета", - написала Оля под фото.

"Вы придерживаетесь нового правила не задувать свечки?", - спросила Оля под вторым сторис, которое опубликовала у себя в Инстаграм.

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