Телеведущая Оля Фреймут показала, как правильно нужно задувать торт со свечками на торжестве, рассказав о новых правилах этикета.
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является успешной телеведущей и звездой "Нового канала". Недавно звезда вышла замуж за генпродюсера канала Владимира Локотко. Сейчас также артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает украинцам об этикете.
На новом видео Оля решила рассказать, как нужно правильно задувать свечи.
"Как правильно задувать свечи на торте. Вот так? (задула просто свечи, - прим. ред). Не, не, не. Лучше никак. Из-за пандемии задувать свечи не рекомендуется. Ну разве что это вас персональный торт или вы ребенок", - сказала Оля.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Дикусара, Монатика, Jerry Heil и других звезд потрясло несчастье с Дантесом: "Надо было срочно вызывать скорую"
Актер и победитель "Танців з зірками" Логай возвращается на боксерский ринг: "С новой недели..."
Победительница "Холостяка" Анна Богдан вышла на связь после своего "исчезновения" в Мексике: "Мы ушли в..."
Остапчук показал, что стало с 16-летним победителем "Співають всі": "Это еще раз доказывает..."
"Из-за пандемии - новые правила этикета", - написала Оля под фото.
"Вы придерживаетесь нового правила не задувать свечки?", - спросила Оля под вторым сторис, которое опубликовала у себя в Инстаграм.
Напомним, Фреймут показала, как выглядит ее младшая сестра и сделала важное заявление
А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут показала, что помогает ей сохранять стройную фигуру
Также Politeka сообщала, что Фреймут дала совет украинкам, как стать успешной и счастливой