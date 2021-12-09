Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился ярким фото с женой Снежаной и рассказала о награде, которую получил за свою песню.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который был тренером в "Лиге Смеха", поделился в Instagram яркими фото и радостной новостью. Оказалось, что песня артиста "Она знает" получила престижную награду "Песня года", и соответственную статуэтку.

На новой фотографии счастливый Сергей запечатлен в обнимку с любимой женой Снежаной в закулисье премии "Песня года", он держит в руках статуэтку. Перед камерой музыкант появился в ярком красном костюме с черной шляпой на голове. А его супруга Снежана позирует в темном наряде, а внимание привлекают голубые пряди в ее волосах.

В подписи к публикации Бабкин написал: "Она знает" – лучшая песня года по версии "Музыкальной Платформы". Как ни странно, и по моей версии. Это песня моего 2021 года. До ее появления было много композиций, но именно она окутала собой, словно теплым одеялом из любви и надежды, и завершила этот цикл. Большое спасибо! Смотрите уже скоро в эфире".

Напомним, Бабкин похвастался женой, перемазанной одними блестками: "Каждая женщина будет в восторге".

Как сообщала Politeka, Жена Бабкина после рассказов мужа об изменах показала, как светится от счастья: "Ну, какова красота".

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