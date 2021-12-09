Звезда телеканала "1+1", известная ведущая Лидия Таран рассказала, чему обрадуется мама, заворожив своим особенно ярким видом на новых фото.

Популярная телеведущая решила порадовать маму, о чем сообщила в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Лидия Таран позировала в красивой яркой меховой шапке, и не скрывала свою улыбку.

"Мама точно будет довольна 😜 Пожаловалась нашим стилистам, что очень мерзну на новогодних эфирах, выдали обновку, брать? ☺️", - написала телеведущая.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Снежинка ❤️ ❤️ снежинка ❤️ ❤️", "Вагончик тронется,

Вагончик тронется, перрон останется", "Проси две 😂", "Конечно, очень хорошая шапка и Лида в шапке тоже 🔥. ❤️", "Супер и цвет вам очень к лицу 😍", "Словно выдуманная для Вас, роскошная ❤️", "Не, не, не надо", "Очень красивая! Надо брать!🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, всем давно известна шутка о мамах, которые заставляют носить шапки своих детей.

Примечательно, что образы для телеведущих новостей на канале "1+1" подбирается стилистами. Лидия Таран признает, что деловой стиль в стиле ретро ей очень идет, однако иногда к костюмам и платьям могут добавляться современные штрихи с яркими цветными вставками.

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