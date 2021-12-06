Телеведущая Лидия Таран, звезда телеканала 1+1, показала, как проводит время в спортзале, а также необычный образ, поделившись с фанатами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской телеведущей и звездой телеканала 1+1. Знаменитость кроме ТВ активно ведет блог в социальной сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Лидия показала свой необычный лук. Звезда стояла в белом наряде с большим шарфом. Дополнила образ Таран шапкой и сапогами.

"Малая сказала, кринж (нестильная фигня). Лифтолук", - написала Лидия и предложила выбрать среди вариантов ответа "Да" и "Не, норм".

На следующем сторис Лидия показала спортзал, в который пришла.

"Народа что-то не много в понедельник, наверное, не всех мучает совесть, как меня", - написала Таран.

На последнем сторис звезда лежала на паркете.

"Единственная асана, которая удалась сегодня идеально. Шавасана - прорабатывает все группы мышц, мысленно", - написала Лидия.

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