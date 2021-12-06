Телеведущая Лидия Таран, звезда телеканала 1+1, показала, как проводит время в спортзале, а также необычный образ, поделившись с фанатами в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской телеведущей и звездой телеканала 1+1. Знаменитость кроме ТВ активно ведет блог в социальной сети, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Лидия показала свой необычный лук. Звезда стояла в белом наряде с большим шарфом. Дополнила образ Таран шапкой и сапогами.
"Малая сказала, кринж (нестильная фигня). Лифтолук", - написала Лидия и предложила выбрать среди вариантов ответа "Да" и "Не, норм".
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Экс-«Холостяк» Михайлюк попал в аварию в центре Киева, подробности ДТП: «Резко появились…»
Выдающийся музыкант отошел в мир иной, коллеги безутешны: "У нас большое горе"
Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки": не могут вспоминать это без слез
Катя Осадчая и судья "Співають всі" Приходько вышли в свет в похожих образах: "Без обид..."
На следующем сторис Лидия показала спортзал, в который пришла.
"Народа что-то не много в понедельник, наверное, не всех мучает совесть, как меня", - написала Таран.
На последнем сторис звезда лежала на паркете.
"Единственная асана, которая удалась сегодня идеально. Шавасана - прорабатывает все группы мышц, мысленно", - написала Лидия.
Напомним, звезда "1+1" Таран поразила внешним видом перед прямым эфиром
Также Politeka сообщала, что звезда «1+1» Таран без стеснения показала фото в купальнике и призналась
А еще Politeka писала, что Лидия Таран поразила внешностью на студенческом фото