Бывший холостяк Михаил Заливако поделился в соцсети очаровательным кадром со своей избранницей и трепетно поздравил ее с днем рождения.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский блогер и главный герой одного из сезонов "Холостяка" Михаил Заливако опубликовал на своей странице в Instagram очаровательное фото с возлюбленной Анной Богдан. В подписи к своей публикации парень трепетно поздравил возлюбленную с днем рождения, чем растрогал поклонников.

На фотографии, которая была сделала, видимо, во время съемок "Холостяка", Миша и Анна запечатлены в красивой локации, они замерли в объятиях друг друга. Перед камерой парень появился в нарядном черном костюме, а его избранница в нежном длинном платье.

В подписи к публикации Заливако написал: "Ты очень крутая и сильная личность, как и невероятная женщина. Мне очень нравится, как ты дурачишься и смеёшься со мной. И при всем этом ты нереально женственная и мудрая. Мечтай… Мечтай как можно больше! Будь яркой и никогда не стой на месте. Ты комета, у которой очень длинный хвост (в твоём случае это ноги) мои любимые ноги. Пусть сбывается все загаданное и в обычные дни – теперь это будет такой суперсилой! Я люблю тебя!".

Напомним, Избранница "Холостяка" Заливако Богдан с разрисованным лицом поделилась новым опытом: "Первый раз была...".

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