Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая была главной судьей вокального проекта «Співають всі», впечатлила эффектным образом на церемонии награждения.

Как пишет Politeka.net, Могилевская стала одним из триумфаторов «Музыкальной платформы», завоевав престижную награду. На красной дорожке звезда появилась в платье с глубоким разрезом, которое дополнила красным пиджаком. Артистка не смогла сдержать эмоций радости, обратившись к поклонникам.

«Лучшая песня года «До Дна». Спасибо, @kanalukraina за награду! Спасибо вам, мои слушатели и поклонники! Обещаю в следующем году вас порадовать новыми хитами и неожиданными дуэтами!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Выглядите просто огонь», «А побывать на "Музыкальной Платформе" и услышать Наталью вживую!!! Это было супер!», «Лучшая», «Поздравляю. Вы лучшая», «Наташа красавица, все Наташи такие», «Наталка, ваши песни фантастические, ежедневно переслушиваю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская засветилась с загадочным мужчиной: "Это случилось!".

Еще Politeka писала, что Могилевская рассказала, какой знак внимания оказал ей Дантес: "До встречи...".

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