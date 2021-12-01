Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла шанувальникам, що отримала персональне запрошення на концерт Володимира Дантеса та показала подарований букет.

Як пише Politeka.net, 46-річна відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська ніколи не була одружена. Попри те, що зірці приписували численні романи, зараз співачка самотня.

У своєму Instagram Могилевська показала букет білих тюльпанів, які отримала від чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса разом із запрошенням на свій концерт.

"Володимир Дантес, дякую за запрошення! До зустрічі", - написала співачка.

Нагадаємо, що 1 грудня цього року відбудеться перший сольний концерт Володимира Дантеса, який після розпаду гурту "ДІО. Фільми" закинув музичну кар’єру, а нещодавно знову зайнявся музикою.

Рaніше Politeka писала, що Могилевська без прикрас показала, що її чекає замість відпочинку на вихідних: "А які у вас плани?".

Нагадаємо, що переможець "Танців з зірками" в парі з Могилевською розповів, як його підставили: "Комаров - колода".

A ще Politeka повідомляла, що Могилевська заговорила про глобальні зміни, викликавши захват: "Наташа, ви - вогонь".