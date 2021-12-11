Украинская певица Таисия Повалий, которая давно живет и выступает в России, отмечает 10 декабря день рождения. По этому случаю артистка сделала новый пост, удивив заявлением.
Так, 57-летняя Повалий предстала на фото в Инстаграм во всей красе: с короной на голове, безупречным макияжем и прической, передает Politeka.net.
В подписи певица дала отпор хейтерам, упрекающим ее в излишней любви к пластике:
"57!!!! 💪🌟🌈💫 Ну и что, что уколы красоты на лице)) Зато как выгляжу 😜❤️🔥❤️🔥❤️🔥 #деньрождениялучшийпраздник #самаялучшая #новаяпесня #таисияповалий".
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Пользователи и коллеги по цеху поддержали Повалий.
"С днём рождения, наша непревзойденная богиня! Таечка, быть добру, любви и новым хитам!❤️🥂", - написала ей актриса Ольга Сумская, которая на несколько лет младше и тоже постоянно посещает салоны красоты.
"С днём рождения,Таечка🥳Выглядите Вы🔥. Шикарная женщина❤️🔥 Будьте здоровы, самое главное! Цветите, творите, любите🎉"; "🔥 Восхищайте! Вызывайте зависть! 😜 Будьте самой счастливой и любимой! ❤️ Вам можно все!!!!🔥"; "Конечно, ну и что! вы красавица 😍 поздравляем", - комментируют в Сети.
Отметим, Повалий никогда не скрывала, что не раз прибегала к услугам докторов и "агрессивной косметологии", чтобы сохранить красоту и молодость. К примеру, ранее в интервью она признавалась, что упругость кожи ей помогает поддерживать малоинвазивная подтяжка лица и инъекции гелей на основе гиалуроновой кислоты.
Напомним, что Таисия Повалий впечатлила моложавым видом: «Совершенство».
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