Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон выступила с речью, в которой ее слова расценили как "тайное послание" принцу Гарри и Меган Маркл.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание People, на днях герцогиня Кембриджская и ее муж принц Уильям посетили праздничную службу в Вестминстерском аббатстве. Там Кейт Миддлтон выступила с торжественной речью, в которой эксперты разглядели некое послание уехавшему из страны принцу Гарри и его супруге Меган Маркл.

Выступление герцогини Кейт касалось сложного периода пандемии и того, как общая проблема с коронавирусом объединила людей. По ее словам, в этот период многие люди потеряли близких и пережили полную изоляцию от родных и любимых.

"Вместе с этим мы увидели, как сообщества объединились, чтобы поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается", - сказала Миддлтон.

Она также добавила, что люди, отдалившись друг от друга в период кризиса, поняли, как сильно нуждаются в связи с друг другом. "Только отдалившись друг от друга, мы поняли, насколько сильна человеческая связь между нами", - подытожила герцогиня Кембриджская.

Напомним, Принц Уильям рассказал о важных семейных ритуалах с Кейт Миддлтон и детьми: "Там много движений бедрами".

Как сообщала Politeka, В сети показали, как выглядела Кейт Миддлтон до того, как стала герцогиней Кембриджской: фото.

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