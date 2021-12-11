Украинский бизнесмен, главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако наслаждается отдыхом в Мексике, куда он отправился со своей возлюбленной Анной Богдан.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Михаил Заливако поделился кадром с любимой, засветив экзотический отдых в Мексике. Он честно рассказал о том, какие впечатления у него от этой страны.
«В Мексике, у меня очень часто проскакивает слово «необычно». Тут очень много всего, что вызывает очень странные эмоции. Страна очень уникальна своей историей, как и тем, что ещё тут происходит сейчас, какое тут небо, размер облаков и цвет воды. Короче одним словом – бомба», - подписал фото Заливако.
В комментариях ему оставили массу приятных слов.
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«Зачем на фото вы так отфотошопили, что ноги удлинили обоим», «Мексика вам свою душу показывает», «Круто», «Бомбические», «Супер фото!», «Молодые, счастливые. Пусть ваше "лето" длится вечно!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Михаил Заливако рассказал, что цепляет мужской пол в девушках: «Как мужчина, я…».
Как сообщала Politeka, Заливако впечатлил поздравлением для возлюбленной: "Мои любимые...".
Также Politeka писала, что Заливако рассказал о трудностях в отношениях с любимой: "У каждого своя...".