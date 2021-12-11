Украинский бизнесмен, главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако наслаждается отдыхом в Мексике, куда он отправился со своей возлюбленной Анной Богдан.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Михаил Заливако поделился кадром с любимой, засветив экзотический отдых в Мексике. Он честно рассказал о том, какие впечатления у него от этой страны.

«В Мексике, у меня очень часто проскакивает слово «необычно». Тут очень много всего, что вызывает очень странные эмоции. Страна очень уникальна своей историей, как и тем, что ещё тут происходит сейчас, какое тут небо, размер облаков и цвет воды. Короче одним словом – бомба», - подписал фото Заливако.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Зачем на фото вы так отфотошопили, что ноги удлинили обоим», «Мексика вам свою душу показывает», «Круто», «Бомбические», «Супер фото!», «Молодые, счастливые. Пусть ваше "лето" длится вечно!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Михаил Заливако рассказал, что цепляет мужской пол в девушках: «Как мужчина, я…».

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