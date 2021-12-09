Колишній холостяк Михайло Заливако поділився в соцмережі чарівним кадром зі своєю обраницею і трепетно привітав її з днем народження.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український блогер і головний герой одного з сезонів "Холостяка" Михайло Заливако опублікував на своїй сторінці в Instagram чарівне фото з коханою Ганною Богдан. У підписі до своєї публікації хлопець трепетно привітав кохану з днем народження, чим зворушив шанувальників.

На фотографії, яка була зробила, мабуть, під час зйомок "Холостяка", Міша і Анна відображені в красивій локації, вони завмерли в обіймах один одного. Перед камерою хлопець з'явився в ошатному чорному костюмі, а його обраниця в ніжній довгій сукні.

У підписі до публікації Заливако написав: "Ти дуже крута і сильна особистість, як і неймовірна жінка. Мені дуже подобається, як ти Дурієш і смієшся зі мною. І при всьому цьому ти нереально жіночна і мудра. Мрій... мрій якомога більше! Будь яскравою і ніколи не стій на місці. Ти комета, у якої дуже довгий хвіст (у твоєму випадку це ноги) мої улюблені ноги. Нехай збувається все загадане і у звичайні дні - тепер це буде такою суперсилою! Я люблю тебе!".

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