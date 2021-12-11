Актриса Екатерина Никитина, которая сейчас выступает в "Женском квартале", порассуждала о негативном влиянии соцсетей на жизнь человека.

Как пишет Politeka.net, своими мыслями она поделилась на личной странице в Instagram.

«Вот знаете, часто задумываюсь о том, насколько все люди разные!🤔 Каждый человек абсолютно индивидуален по-своему.🙄 В каждом из нас, есть то, чего нет в других!😏

Но, к сожалению, очень многие стараются изменить себя настоящих, и сделать из себя картинку, которую они наблюдают каждый день в соц. сетях!!!😞», - отметила Никитина.

По наблюдениям Екатерины, многие люди на страницах социальных сетей пытаются подражать звёздам, при этом забывают, что каждый из них уникальный. В погоне за чем-то они загоняют себя в определенный рамки и только усложняют свою жизнь.



«Я Вас прошу, не забывайте что мы все личности, сильные, РАЗНЫЕ и УНИКАЛЬНЫЕ!!!

Не старайтесь быть кем-то, старайтесь найти себя!!! Вам будет легче жить!😌

Не загоняйте себя в чьи-то рамки!😉

Самое главное: «Не потеряйте себя в себе», - призвала актриса «Женского квартала»

Свой пост Екатерина сопроводила фотографией, сделанной в концертном зале без зрителей.

Красотка позирует около сцены в платье-рубашке с расстёгнутыми пуговицами.

Напомним, светленькая из "Женского квартала" сделала важное заявление прямо со сцены

А еще Politeka сообщала, что светленькая из "Женского квартала" покрасовалась в черном топике перед съемками

Также Politeka писала, что светленькая из "Женского квартала" без лишней скромности устроила настоящее шоу на пилоне