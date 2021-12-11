Актриса Екатерина Никитина, которая сейчас выступает в "Женском квартале", порассуждала о негативном влиянии соцсетей на жизнь человека.
Как пишет Politeka.net, своими мыслями она поделилась на личной странице в Instagram.
«Вот знаете, часто задумываюсь о том, насколько все люди разные!🤔 Каждый человек абсолютно индивидуален по-своему.🙄 В каждом из нас, есть то, чего нет в других!😏
Но, к сожалению, очень многие стараются изменить себя настоящих, и сделать из себя картинку, которую они наблюдают каждый день в соц. сетях!!!😞», - отметила Никитина.
По наблюдениям Екатерины, многие люди на страницах социальных сетей пытаются подражать звёздам, при этом забывают, что каждый из них уникальный. В погоне за чем-то они загоняют себя в определенный рамки и только усложняют свою жизнь.
«Я Вас прошу, не забывайте что мы все личности, сильные, РАЗНЫЕ и УНИКАЛЬНЫЕ!!!
Не старайтесь быть кем-то, старайтесь найти себя!!! Вам будет легче жить!😌
Не загоняйте себя в чьи-то рамки!😉
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Свой пост Екатерина сопроводила фотографией, сделанной в концертном зале без зрителей.
Красотка позирует около сцены в платье-рубашке с расстёгнутыми пуговицами.
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