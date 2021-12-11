Известная украинская теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина, которая большую часть времени живет за пределами Украины, впечатлила атмосферным кадром.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Свитолина опубликовала фото, поразив видом. Она подпрыгнула и зависла в воздухе над огромным городом. Выглядела спортсменка невероятно счастливой. Под ее ногами виднелся стеклянный пол, что придавало снимку особого экстрима.
«У меня праздничное настроение. Хочу поделиться с вами, ребята», - подписала фото звезда спорта.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Свободный полет», «Толстовка такая великолепная и хорошо спроектированная. Поздравляю с этой великолепной коллекцией», «Ты просто зажигалочка», «Выглядишь супер», «Какое атмосферное фото», - пишут пользователи сети.
Как известно, 27-летняя Элина Свитолина родом из Одессы. Уже долгое время она является одной из самых титулованных спортсменок Украины. В 2020 году спортсменка завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх.
Напомним, что Свитолина в шелковом халатике очаровала ярким перевоплощением: «Зажигалочка».
Как сообщала Politeka, Элина Свитолина покорила эффектным видом: «Вас не узнать».
Также Politeka писала, что Элину Свитолину раскритиковали после встречи с Лесей Никитюк: «Странно, что вы…».