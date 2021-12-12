Известная артистка Таисия Повалий удивила новым образом и через соцсеть обратилась к поклонникам после своего дня рождения.
Как сообщает Politeka.net, известная певица Таисия Повалий, которая увлекается пластическими операциями во имя сохранения молодости, часто дает концерты, выступает в телеэфирах и принимает участие в разных светских мероприятиях России. На днях звезда отметила 57-летие, и после праздника через Instagram обратилась к поклонникам.
В своем профиле Таисия опубликовала яркое фото, на котором предстала в необычном "восковом" образе. На ней теплая пятнистая кофта с капюшоном, которым она прикрыла аккуратно уложенные волосы, а на ее лице слишком яркий неестественный макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Повалий написала: "Любимые мои! Каждого из вас благодарю за поздравления с Днём Рождения! Обнимаю всем сердцем и люблю навсегда! Вчера я вместе с вами смотрела концерт и фильм на родном телеканале "Интер"! Рейтинги огромные, спасибо! Вы даёте мне силы творить и верить в лучшее!".
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Напомним, Повалий с "восковым" лицом и укладкой неожиданно показала взрослого сына: "Довольные и счастливые".
Как сообщала Politeka, Повалий поразила видом на новом фото с единственным сыном: "Изменилась с возрастом".
Также Politeka писала, Таисия Повалий не понимает, почему против нее ополчились украинцы: "Что я плохого сделала?".