Кристина Соловий довольно быстро стала популярной певицей, которая заявила о себе, придя на "Голос країни" и стала любимицей фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Как пишет Politeka.net, совсем недавно исполнительница Кристина Соловий снялась для мужского глянца, поражая фигурой и непривычными образами. А в этот раз она отличилась ярким образом с пышной прической.

Исполнительница для своих съемок часто меняет образы, однако обычно придерживается одного стиля. В этот раз она решила отступить немного от классических причесок.

Соловий выбрала пышную укладку с множеством кудрявых локонов и заметно преобразилась благодаря удачному решению. Рассказывать о причинах перемен она не стала, зато показала кадры в Стори.

Ранее Соловий решила рассказать, что такое для нее осень, записав чувственное видео для Инстаграм.

"Каждая моя осень – это не только самый благоприятный период для творчества, но и ловушка из воспоминаний и сомнений, в которую я каждый раз ступаю добровольно. Осень приходит, чтобы замедлить время. И власть ее законна до первого снега.

У осени нет лица, но ее длинные-длинные руки способны охватить и удержать множество событий. Я посвящаю эту хоррор-балладу Осени – героини, которая замедляет время и учит его ценить".

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