Танцовщица Алена Шоптенко, которая стала новым главным хореографом в "Танцях з зірками", активно ведет Инстаграм, в котором любит показывать кадры с "новой" собой.

Алена Шоптенко показывает в Инстаграм не только, как проходят ее будни, как она смотрит за ребенком или занимается делами. Очень часто танцовщица покоряет своими яркими образами для выступлений или видео с занятий.

В этот раз она решила преобразиться и превратилась в роковую женщину в смокинге:

«Сменила спортивный костюм на смокинг 🤍 И как теперь выбрать фото? Вам какое больше всего нравится?» - пишет Шоптенко под новыми кадрами.

Поклонники поддержали преображение танцовщицы:

«Божественная!; Вау! Невероятная красота 😻; Здорово!🔥;Хорошенькая ❤; Какая женщина🙏; шикарный костюм на шикарной женщине; Здорово!; Все🔥🔥но 1); Первое ❤️Я в шоке супер приятно смотреть умница ангел красивый🔥; Нормально кадр…; Мне всегда нравились утонченные женщины».

В 2020 году Алена Шоптенко участвовала в шоу "Танці з зірками". Но так как из-за проблем со здоровьем ее звездный партнер Олег Винник покинул шоу, Алена заявила, что больше не вернется на паркет в качестве участницы. Зато звезду пригласили быть главным хореографом шоу "Танці з зірками". Проект уже закончился, но это не останавливает Шоптенко радовать фанатов танцами в своем Инстаграм.

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