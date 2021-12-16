Известный украинский певец, лидер коллектива DZIDZIO (Михаил Хома), который развелся со Славией, появился на праздничном вечере с Никитюк и Пономаревым.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 38-летний Дзидзьо заинтересовал кадром с Лесей Никитюк и Александром Пономаревым.

Отметим, Михаил Хома и Ярослава Притула официально оформили брак в 2013 году после продолжительных отношений. А в 2021 году пара заявила о разводе, всколыхнув общественность, ведь рассказала об этом только после того, как уже тихо разъехалась.

Так, многие звезды для рождественского праздничного шоу приехали на съемки, появился там и певец Михаил Хома. Мужчина успел сделать несколько фото с коллегами, в том числе и с Лесей Никитюк и Александром Пономаревым.

«Скоро премьера!» - пишет мужчина.

Бывшая жена также прокомментировала: «Как нарисованный!».

Поклонники ответили: «Очень красиво🔥; 🔥Великолепная тройка 👌😍; прекрасно, ждем; А когда и где можно увидеть премьеру?Ми джем!) 😄; Я в маршрутке?; Кто такие?; Леся красуня😍 серед холостяків; Какие мужики красавцы, рядом с такой красоткой🔥».

Ранее мужчина назвал причину развода со Славией:

"Я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой". Поэтому, набравшись смелости, заявил, сказал, что мы разводимся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни. Это неправильно – жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить, вечно домой не хочу, и ей испортить жизнь", – рассказал ранее артист.

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