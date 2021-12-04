Артист Дзидзьо, который является одним из детективов шоу "Маска", удивил поведением на проекте.
Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - популярное украинское шоу. В проекте выступают украинские знаменитости под масками, а звездные детективы пытаются из узнать. В украинской адаптации шоу угадывать масок стали Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник, Андрей Данилко (Верка Сердючка) и Дзидзьо (Михаил Хома). На страничке проекта показали именно Михаила, который радует своей жизнерадостностью.
Человек - выходной. Человек - орекст. Человек умеет считать. Человек - борода", - было написано на видео.
На видео Дзидзьо зажигал и развлекался среди судей проекта
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"Ваши аплодисменты, пожалуйста, неуемный DZIDZIO в шоу МАСКА!
Человек-оркестр и человек-борода нашего шоу", - было написано под видео.
"Оля, закрой уши", - сказал артист в ролике, обращаясь к Поляковой.
Фанаты посмотрели видео сотни раз и не писали комментарии.
Напомним, Олег Винник с Каменских и другими детективами устроили эффектные танцы на шоу "Маска"
А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова и DZIDZIO внезапно решили представить на шоу «Маска» свой союз
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